韓星南柱赫再爆欺凌　搶手機做這些事　受害者稱手握高中照片佐證

韓國人氣演員南柱赫日前遭指控校園欺凌，爆料者指稱被南柱赫欺負長達6年，經紀公司經查證後否認傳聞。未料，時隔不到2周，28日又出現受害者爆料，受害者表示自己手機常被南柱赫搶去玩，還會被使喚跑腿買麵包，也因此出現社交恐懼症。受害者將南柱赫的高中照片緊握手中，但經紀公司強調內容不屬實，雙方說法有出入，在掀韓網熱議。



根據《體育京鄉》報道，該名新的受害者表示和南柱赫一同讀水一高中，至今還清楚記得南柱赫當時欺凌他的行徑，「讀高中的期間，南柱赫對我動粗、暴力言語相對，使我被排擠，雖然暫時遺忘過去的傷痛了，但在電影裏看到南柱赫時，以前的傷痛就像膿包一般炸開，非常痛苦。」此外，受害者還稱南柱赫會擅自搶他的手機來玩，並下載一堆要付費的遊戲，「高中這段時間，南柱赫比我還常拿着我的手機。」

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對此，受害者表示當時因受不了，要求南柱赫付款遊戲費用，對方卻回「為何我要給你錢」，而若他的舉止讓南柱赫不滿，對方就會要求「戰鬥」（格鬥散打），受害者就會被南柱赫一夥人圍住挨打。

除上述行為，南柱赫還會強逼受害者跑腿買麵包，還向受害者說「在3分鐘內買來麵包的話，我就讓你脫掉『麵包跑腿』的封號」，於是他全力奔跑去買麵包，但回來的時候，南柱赫又說「超過3分鐘了，要繼續讓你買麵包」，這樣的日常每天反覆重演。

受害者提供高中照片證明自己沒說謊▼▼▼

受害者稱因為南柱赫的欺凌，使他產生社交恐懼。而在爆料曝光之前，《體育京鄉》就已向南柱赫所屬經紀公司求證，經紀公司回應「確認過了爆料者的主張，內容全部不是事實」、「公司與演員受到非事實的報道所困，請設身處地為因為報道而受到傷害的演員及演員家人着想，拜託了」。

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