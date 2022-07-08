安倍晉三街頭演說中槍傳命危　疑兇向他左胸開多槍　一槍似擊中頸

撰文：許懿安 歐敬洛
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日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。

自民黨前首相安倍（中）在奈良市的街頭演講中被可疑男子襲擊並倒在街上= 8日上午11點32分（AP）

事發日本時間7月8日早上，11時25分左右，日本前首相安倍晉三在奈良為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。

報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍8日自羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。

NHK引述消息人士報道，安倍的目前情況惡劣，已失去意識。

一名頭帶眼鏡，口罩，身穿灰色上裝的40多歲，名為山上徹也的成年男子已被現場人員制服，警方亦搜獲了一支疑似削短型的雙管散彈槍。有報道指槍手行兇後未有即時逃跑，多人員衝往前方並把其壓在地上。最新消息稱，疑犯是無業人士。

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圖為安倍（背後站在台上）現場演講時的樣子。（NHK截圖）
圖為7月8日，安倍遭到槍擊，NHK新聞在奈良現場的報道。（NHK截圖）

誰執行刺殺安倍晉三？

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