安倍晉三逝世｜岸田文雄談前日揆搶救中　一度哽咽眼泛淚光

日本前首相安倍晉三在奈良發表街頭演講時疑遭一名男子從背後開槍襲擊，據報他胸部及頸部中槍，緊急送醫在深切治療病房（ICU）搶救中，目前心肺功能停止。現任首相岸田文雄隨即趕返東京坐鎮，他發表講話時眼有淚光稱，安倍晉三的狀況危急，醫護人員正全力救治。直至香港時間下午5時前不久，日媒稱他搶救無效，傷重不治。



首相岸田文雄當時表示，最衷心祈禱的，是盼望安倍能捱過這場難關。他同時表示，暫時未知兇手的背景和刺目的，但對此表示強烈的譴責。

日揆：強烈譴責野蠻行徑

他又稱「這是在作為民主之根基的選舉進行期間發生的卑劣野蠻行徑，絕不能容許。以最強烈的言辭予以譴責。」

日本參議院選舉將在7月10日投票，在安倍晉三出事的消息傳出後，各黨派已暫停街頭拉票演說。日媒《朝日新聞》引述執政自民黨人士報道，安倍晉三正在接受輸血，情況令人憂心。

這次事件發生於日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三當時在奈良街頭為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會再前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三遇襲後倒地並失去意識，現場所見有血跡。(AP)

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三送院時心臟驟停。

NHK引述消息人士報道，安倍的目前情況惡劣，已失去意識。官房長官松野博一在官邸對記者說，「無論出於何種原因，這樣的野蠻行徑都是不允許的，我堅決譴責。」 對於前首相安倍晉三的情況，他當時表示「目前未知，仍在確認中。」

一位41歲、名為山上徹也的成年男子已被現場人員制服，他當時戴眼鏡與口罩、身穿灰色上裝，警方亦搜獲了一支疑似雙管散彈槍。有報道指槍手行兇後未有即時逃跑，多名人員衝前把他壓在地上。

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