Boris Johnson辭職｜前外相侯俊偉：「拭目以待」　前財相沒表態

英國首相約翰遜（Boris Johnson，又譯強生）7月7日宣布辭任執政保守黨領袖後，由誰繼任並成為新首相成為外界關注焦點。宥多名黨友已經表明有意出馬，曾擔任外相及衛生大臣的侯俊偉（Jeremy Hunt）亦有計劃加入。



英國廣播公司（BBC）報道，國會外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）在《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文，宣布參選計劃，承諾當選後推出減稅及新能源措施；檢察總長柏斐文（Suella Braverman）亦證實有意角逐。

報道亦引述消息人士指，有份向約翰遜叛變的前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）及運輸大臣夏博思（Grant Shapps）都考慮出選，前脫歐大臣貝克（Steve Baker）則獲幕僚鼓勵參與，因此他正認真研究計劃。

另外其他角逐大熱包括外相卓慧思（Liz Truss）、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）及前衛生大臣侯俊偉。辛偉誠8日早上離開寓所時，並沒有回應是否參選；侯俊偉則稱「大家拭目以待」，他曾在2019年挑戰保守黨領袖一職，惟最終敗於約翰遜手上，並拒絕加入對方內閣。

消息指侯俊偉獲得不少黨友支持，而防長華禮仕（Ben Wallace）處事直接及在對應俄羅斯入侵烏克蘭和協助國民撤出阿富汗的表現亦為他獲得好評，成為保守黨內最受歡迎的內閣成員。他雖然未表態是否參選，但他在同名同姓的前NBA球星華萊士的Twitter帳戶留言，稱支持對方成為下任首相，他是否暗示自己角逐就見仁見智，不過肯定當地政壇在未來數周會有一番「廝殺」。