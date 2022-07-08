Boris Johnson辭職｜誰能入主唐寧街10號　預料9月揭曉

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在7月7日宣布辭職下台，英國傳媒報道，保守黨有意在9月下議院新會期開始時，選出新黨魁接替約翰遜，擔任新首相。



英國《金融時報》同日報道，指後座的1922委員會在7月11日將舉行會議並敲定黨魁選舉日程。黨內會先收集有意競選黨魁的名單，舉行多次黨內選舉並選出最有具支持和影響力的兩人作為最終候選人，最後選出新黨魁。

與2019年文翠珊（Theresa May）辭職後一樣，競選將由1922委員會和保守黨董事會聯合舉辦。委員會在11日會同日舉行換屆選舉，選出18名委員，同日就如何進行競選討論。

圖為7月6日，有工作人員搬出彩票投注牌，顯示誰能接任首相的賠率。（AP）

一些有經驗的議員預料會在未來數天會宣佈角逐黨魁，包括外交大臣卓慧思（Liz Truss）、財務大臣查學禮（Nadhim Zahawi）、前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）等。英格蘭及威爾斯檢察總長兼北愛爾蘭法律事務專員，柏斐文（Suella Braverman）是首位公佈角逐的參選人。

目前尚不清楚參選的門檻。在 2019 年的競選中，需要5%的保守黨議員支持才能進入第一輪，並在隨後的幾輪選舉中提高門檻比例至10%，10名候選人共舉行了5次國會議員投票。

有資深保守黨人士表示，如收到大量參選名單，委員會可能會先進行淘汰，最後國會議員可能只需要進行兩到三輪投票，就能選出最後兩名候選人。另有黨內人士指出，將會有「令人震驚的人參選和領跑者」。同時有一位國會議員表示，如此大規模的比賽可能會「非常難以預測」。

預料在名單確認及進行篩選的最後階段時，誰能取代約翰遜的情況變得明朗。英國各地屆時亦會大肆報道，讓人們得悉誰將成為他們的新首相。