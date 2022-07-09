安倍遇刺身亡︱保安被指錯漏百出　街頭政治宣傳已不合時宜

日本前首相安倍晉三遭槍擊死亡，震驚全日本。日本槍擊案率極低，政治人物被槍殺讓人無法想像，但同時讓人不禁思考，當時的警衛為何如此單薄，「街頭演說」式的政治造勢活動，是否已不合時宜。



日本是全球發達國家中槍擊案最低之一，根據全球槍械管制組織 GunPolicy資料，2018年日本僅發生了9宗的槍殺案件，相比起美國則有4萬宗。而按人口計算，日本每5百萬人，僅有1人宗到槍殺。加上日本非常嚴格的槍械管制，槍擊案在日本非常罕見。

這讓安倍遭到槍殺的事件讓人震驚，不僅是因為安倍是前首相，而是因為槍從哪裏來。與此同時，為何一位前首相，可以如此簡單的被人從後接近開槍，難道附近都沒有保安嗎？

圖為7月8日，日本奈良大和西大寺站前的十字路口，事發地點可見非常開揚。（AP）

警衛過份單薄

因此，安倍進行演講的選址，警衛的安排，以「預防槍擊」暗殺的角度來說是錯漏百出的。日本警備部特殊部隊（SAT）前護衛，伊藤鋼一接受日本電視台（日TV）訪問時，批評警衛過份單薄。

安倍在8日演說地點，位於奈良大和西大寺站前的十字路口，是個360度開放的場所。儘管在如此地方舉行活動，可以容易吸引觀眾及路人，但同時不利保安。現場亦未設有保安區，閒雜人等可自由途經。而據當時的映像所見，槍手一直在安倍背後徘徊，卻沒有警衛對他感到懷疑，也顯示着附近的安保人員沒有危機意識。

街頭演說伴隨一定危險

與其他國家不同，日本的政治有着「街頭演說」的文化。街頭演說顧名思義，就是讓政客站在街頭上演說，發表政治理念，在車站外這些人流最多的地方尤為常見，原意是讓政客可與民眾更容易接觸的方法。

圖為7月8日，槍手從後接近開槍，射殺了安倍晉三。在開了兩槍後保安員才撲向槍手將其制服。（AP）

不過，亦因街頭演說如此公開，讓全面保安幾乎不可能實現。在美國政治活動一般在室內或有限制的場所舉行，進入會場必須通過金屬探測等安全檢查，大大降低政客遭致命襲擊的風險。

舛添要一指出，相比起這種街頭演說，街宣車等的政治活動，日本人現時更喜歡安坐家中，透過網絡收看政治宣傳。這不僅可以避免受炎夏煎熬，也不會因宣傳聲過大引起附近居民不滿，對演說者或參加者均有好處。日本的傳統政治宣傳或可已不合時宜，需要改變。