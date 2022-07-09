安倍死因公布｜法醫解剖結果出爐：動脈損傷導致失血過多

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭就參議院選舉進行拉票演講時，遭41歲男子山上徹也從後開槍擊中。安倍8日下午5時3分（香港時間下午4時3分）去世，終年67歲。如今司法解剖結果出爐，確認直接致死原因是動脈損傷，導致他失血過多。



警方為釐清他死因，8日深夜對安倍遺體進行解剖，9日發表報告結果。奈良警方稱，安倍的直接死因是左上臂中槍，導致動脈嚴重損傷，最終失血過多致死。

奈良縣立醫科大學主治醫生福島英賢稱安倍送醫時，已是心肺停止。醫生在他頸部發現兩個彈孔，子彈穿透他胸口，深及心臟的位置，心臟開了一個洞。

福島英賢還稱，未在安倍體內找到任何殘留彈片，說明子彈已穿透人體。

院方對安倍進行急救時，手術過程中他一度大量失血，醫生曾一邊大量輸血，同時拼命止血，但因他傷勢過重，未能完全止血，安倍的心跳也沒恢復過來，最終確認他死亡。

奈良縣立醫科大學院長吉川公彥稱：「我代表全體同仁表達遺憾，是次槍擊事件實在太野蠻了，院方已竭盡全力」。

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