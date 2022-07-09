安倍晉三靈柩運抵東京葬禮12日舉行 遺孀泣訴：他再也無法從政了
撰文：許懿安
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日本前首相安倍晉三7月8日遇襲身中多槍，送往醫院搶救後不治，終年67歲。日本傳媒報道，安倍的遺體今日凌晨時份移離奈良醫院，靈柩終在9日早上運抵他生前位於東京澀谷區的家。現任首相岸田文雄亦已抵達。
日媒稱安倍夫人安倍昭惠得知丈夫命危後，一度崩潰大哭。她又微弱聲音絕望地向陪伴她的人說：「他再也沒法從政了」。她說這番話時全身顫抖，旁人為之不捨。
至於現時住在護老院、安倍的年屆九旬母親安倍陽子，她是在吃午餐時從電視新聞看到兒子遇刺的報道。當時她相當錯愕，旁人聞訊更立即趨前關掉電視機，不過此時她已知真相，登時難掩悲痛，當場放聲大哭。
日本媒體報道，安倍晉三的葬禮定於7月12日舉行，參加者僅限於親屬。
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安倍晉三1954年出生於東京，2006年起擔任4屆首相，是連續在任時間最長的首相，2020年因健康問題辭去首相職務。
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