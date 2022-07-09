安倍晉三靈柩運抵東京葬禮12日舉行　遺孀泣訴：他再也無法從政了

日本前首相安倍晉三7月8日遇襲身中多槍，送往醫院搶救後不治，終年67歲。日本傳媒報道，安倍的遺體今日凌晨時份移離奈良醫院，靈柩終在9日早上運抵他生前位於東京澀谷區的家。現任首相岸田文雄亦已抵達。



日媒稱安倍夫人安倍昭惠得知丈夫命危後，一度崩潰大哭。她又微弱聲音絕望地向陪伴她的人說：「他再也沒法從政了」。她說這番話時全身顫抖，旁人為之不捨。

安倍晉三遇刺身亡：日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠坐在一輛靈車上，據信靈車運載安倍晉三的遺體，當時汽車駛離日本西部奈良縣橿原的一家醫院。2022年7月9日，67歲的安倍前首相在日本西部的奈良發表競選演說時被人從背後開槍擊中，他最終傷重不治。（AP）

至於現時住在護老院、安倍的年屆九旬母親安倍陽子，她是在吃午餐時從電視新聞看到兒子遇刺的報道。當時她相當錯愕，旁人聞訊更立即趨前關掉電視機，不過此時她已知真相，登時難掩悲痛，當場放聲大哭。

日本媒體報道，安倍晉三的葬禮定於7月12日舉行，參加者僅限於親屬。

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安倍晉三1954年出生於東京，2006年起擔任4屆首相，是連續在任時間最長的首相，2020年因健康問題辭去首相職務。

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