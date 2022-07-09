哈薩克退出以俄羅斯為首的獨立國家國協

哈薩克（Kazakhstan）總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）7月8日簽署法令，宣布哈薩克將退出其在1995年簽署的獨立國家國協議（1995 Commonwealth of Independent States Agreement），即時生效。



過去一直被指唯俄羅斯馬首是瞻的哈薩克，8日在竟無預兆的情況下宣布退出以俄羅斯為首的CIS，未來不再與前蘇聯國家在貨幣與經濟方面合作。有聲音稱托卡耶夫此舉，象徵俄哈裂痕加深。

托卡那夫6月17日被指違背俄羅斯的意思，不承認烏克蘭親俄地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）等地「獨立」，還宣布增加對歐供應石油，讓面對西方國家制裁的俄羅斯陷入尷尬。

俄羅斯下令暫停哈薩克一個關鍵的出口碼頭的營運，引發有關原油新供應擔憂。有分析認為，這是俄羅斯入侵烏克蘭後，兩國政見分歧愈來愈大所致。英媒7月7日稱，托卡耶夫指示政府對歐洲石油供應實行路線多樣化，繞過俄羅斯。

CIS是為前蘇聯國家在貨幣、支付和信貸領域的合作而創立，以及改進（趨同）協約國的貨幣立法。它被認為可促進經濟合作的發展，並確保各國貨幣的相互兌換。