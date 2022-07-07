烏克蘭局勢｜俄軍加大頓涅茨克攻勢　山寨「麥當勞」漢堡發霉有蟲

烏克蘭官員7月6日表示，在過去24小時，俄軍炮轟當地導致至少7人死亡，25人受傷。



根據烏克蘭總統辦公室說法，俄軍襲擊烏克蘭東南部的城市和村莊，大多平民傷亡發生在俄軍最近數天加大攻勢的地方、頓涅茨克州（Donetsk）。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋代（Serhiy Gaidai）稱：「我們在盧甘斯克地區和頓涅茨克地區的邊境阻止敵人（繼續進攻）」。

俄羅斯電視台主播Ksenia Sobchak在Telegram發布過期芝士醬的相片。（Telegram@bloodysx）

俄「麥當勞」賣發霉漢堡挨轟

麥當勞決定撤出俄羅斯後業務易主。新店Vkusno & tochka開業後，不少俄羅斯人在網上抱怨。有人在店鋪買到發霉的漢堡包、沒有肉的芝士漢堡和過期的芝士醬。

#Brève 🔴 #Moscou : Moins d'un mois après son ouverture officielle à Moscou, la chaîne qui a remplacé McDonald's en #Russie sert des hamburgers avariés. 📷Une partie de la nourriture servie aux habitants de Vkusno i Tochka (Photo: East2west news) pic.twitter.com/VgRY4evlkH — MichelBOfficiel (@MichelBOfficiel) July 6, 2022

愛爾蘭總理重申支持烏克蘭

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）6日抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv）拜訪烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

根據英國獨立電視台（ITV），馬丁會重申愛爾蘭會全力支持繼續制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的政權，支持烏克蘭成為歐盟正式成員，以及承諾愛爾蘭會與歐盟在重建烏克蘭方面合作。