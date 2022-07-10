俄烏戰爭｜頓涅茨克州長：俄軍日夜炮擊斯拉維揚斯克市　5死7傷

烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）7月8日表示，俄羅斯軍隊對頓涅茨克展開無情炮擊，在過去24小時，當地有5人死亡，7人受傷。



基里連科8日晚在Telegram稱：「整個前線都遭受無情炮擊」。他說，俄軍瞄準斯拉維揚斯克市（Sloviansk），日夜進行炮擊。

烏克蘭1萬新兵在英國受訓

英國防部9日指，首批多達1萬名經驗不足的烏克蘭新兵，未來數月會在英國接受訓練，現在他們已開始操演。

這項由英國主導的新計劃涉及1,050名英國軍事人員，他們在英格蘭各地國防部旗下的設施對幾乎沒有軍事經驗的烏克蘭志願軍，進行為期數週的培訓。

盧甘斯克療養院遇襲 聯合國：俄烏或應負同等責任

聯合國人權事務高級專員辦事處（UN Human Rights Office，OHCHR）6月29日公布的報告指，烏克蘭軍隊在東部盧甘斯克州（Luhansk）療養院遇襲事件上負大部份責任。

盧甘斯克州Stara Krasnyanka村附近一間療養院3月11日遭遇襲擊並引發大火，烏方把過錯直接歸咎於俄羅斯軍隊，指責對方殺害50多名平民，但聯合國新公布的報告指，襲擊發生前數天，烏軍在療養院設立據點，讓建築物成為攻擊目標，需要為事件負上很大部份、或與俄軍同等的責任。

烏克蘭局勢：圖為7月8日，民眾在波克羅夫斯克（Pokrovsk）火車站登上前往第聶伯的列車。（AP）

美媒：大戰在即 烏東要城居民卻未齊心

德國之聲（DW）指出，奪下北頓涅茨克（Sievierodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）後，俄軍現已掌控盧甘斯克大多地區，他們朝仍處於烏克蘭控制之下的斯拉維揚斯克（Sloviansk）、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）與巴赫穆特（Bakhmut）推進之際，西、南部的激烈戰鬥仍在持續。這3座城市都具有戰略意義和象徵意義。

《紐約時報》8日指，斯拉維揚斯克10萬居民已逃離，目前城內剩下2.3萬居民，有人準備逃離，也有人仍留在原地。留在當地的人當中，約一半人渴盼迎接俄軍。

報道指，當地許多人指責是烏軍而非俄軍在炮轟市場以恐嚇人們逃離，甚至是拿來獲取更多國際支持的詭計。