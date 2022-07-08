普京：俄軍在烏還未動真格　對和談持開放態度

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）7月8日在談及在烏克蘭的軍事行動時稱：「總的來說，我們還沒有認真開始任何事」，並稱俄羅斯對和談仍持開放態度。



普京7日與國家杜馬（即國會下議院）黨團領袖會面時稱，「西方想與我們戰到最後一個烏克蘭人」，因它想削弱俄羅斯並「執行它的版本的全球秩序」。

「我們聽說他們想在戰場上擊敗我們，」他說：「讓他們試試。」

他說：「與此同時，我們並沒拒絕進行和平談判，但那些拒絕的人應知道，在較後階段與我們達成協議將更加困難。」

俄羅斯看來在為烏克蘭東部地區的下一階段攻勢作準備。它已拿下盧甘斯克州（Luhansk Oblast）——它是頓巴斯（Donbas）地區的兩個行政區之一。頓巴斯的另一部份即頓涅茨克州（Donetsk Oblast）約一半地區仍為烏克蘭所控制。

俄羅斯一直在炮擊頓涅茨克的陣地，但在聲稱控制盧甘斯克最後一個重要城市利西昌斯克（Lysychansk）後的4天都沒宣布任何進賬。這可能顯示在俄軍在休整，為下一階段做準備時暫停行動。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6日表示，基輔「終於」受益於西方夥伴提供的武器和彈藥。新武器和部隊加入戰鬥的速度，將是烏克蘭努力阻止領土流失並可能在今夏晚些時候發動反攻的關鍵。