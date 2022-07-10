日本參議院選舉｜安倍晉三死前正為他助選 成功連任議員極度內疚
撰文：許懿安
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日本參議院選舉7月10日舉行，點票進行中，日本前首相安倍晉三8日在奈良市為自民黨籍候選人佐藤啟助選時，遭41歲男子山上徹也開槍殺死。最新點票結果顯示，佐藤啟順利連任。
參議院選舉奈良選區改選席次1席，已當了6年參議員、現年43歲的佐藤啟連任。
點票進行期間，僅佐藤與其競選事務所部份幹部一起入內觀看，沒讓一般民眾參與。他知自己當選後，有談今後抱負。但以往日本選舉中當選者高呼三聲萬歲或接受他人所贈花束的情況，並無在佐藤的事務所發生。
▼安倍生前不只一此為佐藤啟助選：
総務省出身、国際経験豊かな街づくりの専門家佐藤けい候補の応援に奈良に来ました。生駒駅前と西大寺駅前で支持を訴えました。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) June 28, 2022
暑いけど頑張ります。
佐藤けいに力を❗️ pic.twitter.com/Q6FVMkiqcI
安倍中槍前，正是在奈良縣近鐵大和西大寺站外為佐藤發表拉票演說。目睹安倍流血倒地的佐藤守在他身旁哭着說：「都是我害的、都是我害的」。
佐藤的活動在安倍遇害後轉向低調。9日是選舉舉行前最後一天，他取消街頭活動，僅私下拜訪支持者。
佐藤是總務省出身，在安倍執政期間為地區振興和育兒支援的擴大作出貢獻。他在2016 年參議院選舉首次勝出。