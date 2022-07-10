日本參議院選舉｜安倍晉三死前正為他助選　成功連任議員極度內疚

撰文：許懿安
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日本參議院選舉7月10日舉行，點票進行中，日本前首相安倍晉三8日在奈良市為自民黨籍候選人佐藤啟助選時，遭41歲男子山上徹也開槍殺死。最新點票結果顯示，佐藤啟順利連任。

參議院選舉奈良選區改選席次1席，已當了6年參議員、現年43歲的佐藤啟連任。

點票進行期間，僅佐藤與其競選事務所部份幹部一起入內觀看，沒讓一般民眾參與。他知自己當選後，有談今後抱負。但以往日本選舉中當選者高呼三聲萬歲或接受他人所贈花束的情況，並無在佐藤的事務所發生。

▼安倍生前不只一此為佐藤啟助選：

安倍中槍前，正是在奈良縣近鐵大和西大寺站外為佐藤發表拉票演說。目睹安倍流血倒地的佐藤守在他身旁哭着說：「都是我害的、都是我害的」。

佐藤的活動在安倍遇害後轉向低調。9日是選舉舉行前最後一天，他取消街頭活動，僅私下拜訪支持者。

佐藤是總務省出身，在安倍執政期間為地區振興和育兒支援的擴大作出貢獻。他在2016 年參議院選舉首次勝出。

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安倍晉三遇刺身亡
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