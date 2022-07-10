安倍晉三去世｜為母慶生拍下最後全家福　1個月後與家人陰陽永隔

日本前首相安倍晉三7月8日遭41歲男子山上徹也開槍擊中，送院搶救後無效，終年67歲。除了相伴數十年的愛妻，最傷心的人就是安倍的母親洋子。



年屆九旬、現時居於護老院的洋子，是吃午餐時從電視新聞看到兒子遇刺的報道，當時她一時未意識到遇襲的是他。旁人聞訊立即趨前關掉電視機，不過此時她已知真相，登時難掩悲痛，當場放聲大哭。

身為政治家女兒與妻子的她，所承受的不足為外人道。洋子的父親、前首相岸信介1960年代因與美國修訂美日安保條約，引發政界與社會動蕩，日本多處都大規模示威。

條約最終順利簽署，但岸信介1960年7月14日參加自民黨新任總裁池田勇人招待會時，被右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷。岸信介5天後宣布下台，結束3年半的執政生涯。

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洋子的爸爸岸信介當年撿回一命，兒子卻無法逃出鬼門關，她的悲痛是外界無法想像。

安倍晉三1個月前才為母親安倍洋子慶祝94歲生日。他三位兄弟及家人等合影，未料這張照片成為他Twitter賬戶上最後公開的家人合照。

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日媒稱安倍夫人昭惠得知丈夫命危後，一度崩潰大哭。她又微弱聲音絕望地向陪伴她的人說：「他再也沒法從政了」。她說這番話時全身顫抖，旁人為之不捨。

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安倍晉三1954年出生於東京，2006年起擔任4屆首相，是連續在任時間最長的首相，2020年因健康問題辭去首相職務。

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