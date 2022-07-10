美媒報道安倍晉三遇刺配片韓國國旗　網民：美國學校教多點地理吧

撰文：許懿安
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日本前首相安倍晉三7月8日遭人槍擊身亡，消息震撼全日乃至全球，躍登各國媒體頭條。惟全國廣播公司節目Today show在報道事件時出現嚴重的「低級錯誤」：旁白說着日本領袖遇刺，播出的卻是韓國國旗和地標光化門的畫面。

根據影片截圖，旁白當時說到「槍支暴力在日本非常罕見，因日本是世界上槍管法律嚴格的國家之一」，畫面中出現了很多東京的地標。

但畫面一轉，卻先後出現韓國國旗和韓國地標光化門。

雖然有關錯誤已被更正，但它所引發討論實在停不了。有網民哀嘆道：「美國的學校教多點地理吧……」

美國媒體監督機構Media Research Center下屬的NewsBusters編輯主任霍克（Curtis Houck）在Twitter上寫道：「Emm……《今日秀》放錯了國旗。全國廣播公司新聞，你的晨早節目在分清亞洲國家上有些問題。」

令人更尷尬的是，這個錯誤發生在一些韓國批評者「慶祝」安倍遇襲之際。安倍時期日本與韓國交惡，兩國關係一度跌至冰點。

全國廣播公司方面尚未回應，目前其網站上發布的新聞片段中，有關錯誤已更正。

惟這無阻網民繼續「玩梗」，調侃全國廣播公司對日韓兩國國旗「傻傻分不清」，甚至幫電視台寫出設計對白：「我的意思是，它們全部看起來都相像。」

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