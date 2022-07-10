日本參議院選舉｜票站調查：修憲派議席超三分之二

日本放送協會（NHK）10日公布的票站調查結果顯示，由自民黨及公明黨組成的執政聯盟預計將繼續成為參議院多數派。NHK稱，支持修憲的四個黨派自民黨、公明黨、日本維新會及國民民主黨將合計有逾82席。這讓它們符合提出修憲議案的條件。



聯盟在參院獲得69席已成定局，這一數字超過了63個議席，即在改選議席的半數以上。

參議院248席改選124席，另1席補選，這次合計要選出125席。現任首相岸田文雄力爭保住至少55席。

日本總務省7月10日公布參議院選舉投票人數，截至當地時間下午2時（香港時間下午1時），投票率為18.79%，較3年前增加0.77%。

總務省亦公布了參議院選舉提前投票人數，為19613966人，較上一次（2019年）增加14.95%，為史上最高。

外界預計11日凌晨開始有結果陸續出爐。

選舉舉夕，前首相安倍晉三8日遇刺身亡，惟投票如期進行。現任首相岸田文雄9日按照日程前往山梨縣造勢，照樣在街上發表演說，他稱不會屈服於暴力。

現時參眾兩院都由執政聯盟掌控。是次投票也被視為選民對岸田的「信任投票」以及「政績考核」。