日本參議院選舉｜修憲派獲逾三分二議席　推動修憲之路未必平順

日本支持修憲的黨派7月10日在參議院選舉中，成功獲得提出修憲議案所需的超過三分二議席。惟修憲派內部出現分歧，或難以達成共識。



由首相岸田文雄帶領的自民黨和執政聯盟夥伴公明黨，在125席中贏得至少75席。加上支持修憲的日本維新會及國民民主黨，以及部份無黨派議員，修憲勢力選舉後，共擁有超過170席，達到提出修憲議案所需的超過三分二議席。

共同社報道，自民黨以把自衛隊寫入第九條和新設緊急事態條款為首要任務，認為獲得近期民意，欲推動修憲討論。惟立憲民主黨主張修憲不是最優先課題，修憲勢力各政黨之間也就個別論點存在不同意見。

對於把自衛隊寫入第九條，聯合執政的公明黨表示作為在《憲法》中新增條款「加入憲法」的對象「未予考慮」；公明黨主張補充加入環境權等新理念的「加憲」方案。有關緊急事態條款，自民黨提出加入不制定法律也能憑內閣權限發布緊急政令的規定的方案，但公明黨持否定意見。

維新會贊成把自衛隊寫入第九條；國民民主黨強調將推進第九條的討論；主張應細緻討論的立憲民主黨反對把自衛隊寫入第九條；共產黨對修憲本身持否定態度。