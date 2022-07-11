安倍晉三去世｜布林肯親往弔唁讚揚安倍　岸田：努力加深美日同盟

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市遇刺身亡。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日到日本弔唁安倍晉三，布林肯同日亦與日本首相岸田文雄會面。



布林肯11日戴黑色口罩、深色領帶，抵達日本首相官邸。他準備與岸田文雄會面。

布林肯稱，安倍在任期時將美日雙邊關係提升至新層次，對安倍死訊相當悲痛。岸田對此表達謝意，稱會繼承安倍遺志，努力加深美日同盟。

↓更多日本前首相安倍晉三遇刺的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 14

日本放送協會（NHK）及《產經新聞》等稱，在安倍遇刺身亡消息傳出後，布林肯臨時更改其在亞洲的行程，到訪東京。他先是到美國大使館率領工作人員默哀，再與岸田文雄見面，兩人會談10多分鐘。

延伸閱讀：

安倍晉三去世︱山上徹也年青時文武雙全 近年性情大變趨向孤僻

安倍晉三︱保安被罵反應慢 數月前朴槿惠「隨扈鐵桶陣」影片熱傳

安倍死因公布｜法醫解剖結果出爐：動脈損傷導致失血過多

安倍晉三逝世｜愛妻曾哭求別再從政 相戀38年稱下輩子也要嫁他

岸田文雄9日與美國總統拜登（Joe Biden）通電話。美國白宮稱，岸田文雄與拜登討論美日如何在繼續進行捍衛和平與民主的重要任務的同時，延續安倍晉三的遺緒。拜登致函安倍遺屬的信件，已轉交予岸田文雄，再代為傳達。