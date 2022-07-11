經濟與糧食危機交迫　穆斯林沒錢過宰牲節　教徒：因為窮啊

伊斯蘭教徒在伊斯蘭曆第12個月的第10天迎來宰牲節（Eid al-Adha），2022年多國根據這曆法和時差，在7月9日和10日開始慶祝。但在經濟和糧食危機下，很多信徒買不起祭品。阿富汗有穆斯林受訪時稱，因為窮而無法繼續進行這項宗教儀式。



根據傳統，穆斯林會在宰牲節屠宰牲畜，並與親友和貧窮的人分享肉類。半島電視台7月9日稱，穆斯林須在3天內完成所有宰牲節儀式。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟造成打擊、擾亂供應鏈，導致食物和生活必需品的價格上升。俄烏戰爭進一步影響糧食和燃料的生產和供應，令物價進一步飆升，很多人三餐不繼。多地穆斯林在這種經濟環境下無力購買牛和羊，他們慶祝時只能一切從簡。

宰牲節：圖為2022年7月9日，巴基斯坦白沙瓦的阿富汗難民將牛送往屠宰，用於節日儀式。（AP）

阿富汗人：窮到無法獻祭

阿富汗人民飽受戰爭蹂躪，塔利班（Taliban）重新掌權後，國家經濟仍於崩潰的狀態，人們連基本溫飽也成問題，遑論買牲畜來過節。

美聯社7月9日稱，居於阿富汗北部馬扎里沙里夫（Mazar-e-Sharif）的穆罕默德（Mohammad Nadir）在街市接受訪問。他說：「每個人都想以真主之名獻祭一隻動物，但有人不能這樣做，因為他們貧窮。」街市內有一些男人想買羊，惟他們都在討價還價。

阿富汗商販也因生意慘淡而頭痛。商人卡西姆（Mohammad Qassim）表示，他在2021年的宰牲節售出40至50隻牲畜，但他現時只能售出2隻。

宰牲節：圖為2022年7月9日，加沙的兒童圍觀一隻牛，牛將被送往屠宰，以供民眾進行宰牲節儀式。（AP）

巴勒斯坦人一切從簡

加沙地帶（Gaza Strip）和約旦河西岸居民也因長期的衝突、失業和貧窮困擾，很多人也買不起肉類和其他食品來慶祝宰牲節。

約旦河西岸的拉馬拉（Ramallah）有很多巴勒斯坦家庭也不再於宰牲節時大魚大肉，改為只吃一些動物內臟和糕點。在加沙地帶的沙提難民營（al-Shati），兒童排隊領取好心人捐贈的動物內臟。

巴勒斯坦水果商人巴利格（Baligh Hamdi）指：「通常這種日子，民眾需購買水果、糖果和堅果，但正如你所見……現在沒人願意買了。」