安倍晉三去世｜共同社：安倍突然去世或影響日本經濟決策

日本前首相安倍晉三遭暗殺身亡，日本共同社評論指，這可能會影響央行行長人事走向，對日本經濟決策造成影響。



共同社指出，即使是岸田文雄擔任首相的今天，安倍亦不時在財政營運上積極發言，甚至對央行做法有相當堅持，尤其在增加國防預算主導了自民黨內討論。

安倍是提倡政府積極財政撥款支出的領導者，在政府6月敲定的財政方針中，安倍主導要求刪減基礎財政收支在2025年轉虧為營的目標。安倍會不吝嗇干預央行，實行其「安倍經濟學」的政策。就有黨內聲音表示，即使是積極財政派中也存在意見分歧，安倍不在的話可能難以整合統一起來。

在5月圍繞央行購買國債一事，安倍表示「日本央行是政府的子公司」，在6月有關即將在2023年4月任期屆滿的央行行長一事，安倍表示「希望由能切實分析宏觀經濟的人士擔任」。評論指若不是安倍此次意外去世，安倍也應會干預行長接班人的人事。

在有關增加國際預算，安倍也曾表示2023年度預算應達到6.5萬億日圓，至接近7萬億日圓的水平（約4200萬億水平），並稱增加發行國債便能充當預算。報道引述財務省官員指出，未知會由誰接替安倍的工作，他的離世影響不會細小。