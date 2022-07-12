修憲之難：岸田文雄會在嘴上還是行動上繼承安倍遺志？

日本支持修憲的黨派重奪參議院超過三分之二議席之後，首相岸田文雄繼續舉出「安倍遺志」的旗號，聲言將致力解決包括修憲在內安倍晉三生前未能親自完成的任務。票數穩握在手之後，岸田果真會以安倍第二首相八年任期都未能達成的修憲目標為政治主打嗎？



在7月10日的投票，參議院出選的125席中，自民黨單獨奪得63席，公明黨13席，日本維新會12席，國民民主黨5席，相等於支持修憲派獲得93席，加上各派在此次選舉中沒有改選的議席，修憲派總共有177席，在248席的參議院中超越了三分之二的修憲議席門檻。由於修憲派在眾議院亦有超過三分之二的席次，岸田政府再次得到足夠票數發動修憲公投。

在安倍任內，自民黨主要提出過4種可能修訂。其一是安倍遺志之所繫、海內外關注之所在的憲法第九條修訂，當中「永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段」的條款難以廢除，但自民黨則希望加入對日本自衛隊和自衛權的憲法承認。

其二，是公明黨所關注的免「教育無償化」。其三，是擴大首相的緊急狀態權力。目前，首相只能在國會會期之中宣布國家緊急狀態和進行相關行為，此修訂的意圖在於加大行政機關在沒有正式國會同意下的權力，這也是各黨爭端之一。其四，則是保障選民的公平選舉代表權，以減弱農村地區的選舉優勢。

由於日本現行憲法1947年正式執行之後，至今從未經過修訂。任何修憲之舉，將會是一種歷史性的舉動，象徵着日本擺脫二戰戰爭罪行的陰霾，走向所謂的正常國家化。

修憲並非主菜

在修憲派勝選確認之後，岸田原則上將有3年不必經選舉挑戰的穩定期。他到底會打算如何利用這3年時間，就成為了各界關注所在。

不過，從岸田11日記者會的發言來看，修憲似乎尚是一個遙遠的目標。他將施政重點放在價格上漲、經濟和薪金問題上，認為在推動經濟增長和恢復政府財政穩健之間取得平衡是重要任務——當局的目標是在2025年達至國家與地方預算的平衡。岸田上台以來主張的「新資本主義」也強調了對經濟底層的扶助，用以彌補安倍只顧放水的經濟政策的不足。

7月12日安倍晉三出殯：靈車經過首相府時，日本首相岸田文雄向靈車鞠躬致意。（AP）

雖然日本的消費者物價指數尚在大約2%的水平，但根據最新公布的6月數字，日本的商品批發價格比一年前上升9.2%；在日元匯價大挫之際，日元計價的進口價格亦按年大升46.3%（出口價的升幅則只有19.1%）；水電天然氣價格則升28.2%。日本央行最近已有調查顯示，有近九成日本人感受到價格升漲；參議院選舉中的一項票站調查亦顯示，有45%選民以經濟議題為重，認為修憲重要的則只有5%。

從這個角度來看，岸田對經濟的專注就不難理解。在其記者會談話中，岸田到最後才提到修憲的問題，指出他將會啟動國會和人民之間的討論，表明將會「儘快向國會遞交提案」，卻沒有注明時限。

這某程度上可能反映了岸田的謹慎。一方面，為表對安倍遺志的尊重，岸田不得不在修憲的問題上有所推進；另一方面，沒有了安倍充當自民黨內最大派閥的領袖，本身對修憲的着急程度遠不及安倍的岸田，卻減少了一些急速修憲的壓力，可讓他專注於其他政策之上。

各派分歧

另外，即使修憲派重奪參議院超過三分之二的席位，修憲派內部對於修憲內容一直都有不同的意見。

自民黨和維新會支持將自衛權正式加入憲法，並強化行政部門的緊急狀態權力。但公明黨則對修憲表明遲疑態度，認為要先得到國民共識才該推行。公明黨代表山口那津男日前就表明憲法第九條的前兩款都不該修改，「這些是限制自衛隊權力的條款」，與此前自民黨曾提出的修訂有分歧。

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對於緊急狀態權力的問題，國民民主黨則主張加大國會權力而非行政部門的權力；公明黨則認為現行以參議院緊急會議去應對眾議院休會的制度已足夠。

由此可見，如果岸田要加推修憲的話，他尚要花費大量政治資本去理順修憲派之間的分歧。

修憲的動因

不過，這也不代表岸田只會在嘴上推修憲，行動上卻不給力。

從自民黨的派閥政治來看，原由安倍領導的「清和政策研究會」擁有94位國會議員，是黨內第一大；黨幹事長、前外務大臣茂木敏充領導的「平成研究會」則有54位國會議員居次；排行第三的則是副黨魁兼前副首相麻生太郎領導的「志公會」共有49名國會議員；岸田自己領導的「宏池會」則以44位議員屈居其後。

有分析認為，如今安倍派首腦突然逝世，各派也有意欲藉其可能分化甚至解散之勢將其勢力收為己用，而執政的岸田文雄就掌握了主動權——岸田的擴張意圖也體現在他未有遵守當上首相之後辭去派閥會長職務的慣例。如果岸田有意在後安倍時代收編「清和會」的保守派，他就不得不在修憲之上有更具體的行動。

而且，從民意來看，俄烏戰爭後日本人對修憲的確呈現出更為正面的態度。根據《朝日新聞》5月公布的一項民調，有56%受訪者認為有需求修改憲法，比去年的45%為高，不過支持修改現有憲法第九條的比例則只有33%。這似乎顯示出一種較溫和的修憲態度。

同時，岸田上台之後，也明確跟從了安倍較為鷹派的外交國防路線，支持將日本的國防開支從經濟產值1%的水平提升至2%，並高調出席G7及北約峰會。此等行徑與修憲的路向相符。

雖然岸田本身的政治信念與安倍可能有異，但要擺脫被黨內其他大派閥宰制、在黨內爭奪領導地位、排除自身成為短命首相的可能，岸田確有可能會在修憲的問題上有所發揮。到底這一手修憲牌要怎麼打，全在岸田的一念之間。