安倍晉三去世｜國葬計劃掀爭議　日本網民「＃國葬反對」發文抵制

日本前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡，喪禮12日舉行，遺體經火化後運返其家鄉山口縣下葬。現任首相岸田文雄14日宣布，政府秋季為安倍舉行國葬。不過Twitter上的日本部份網民想法與政府有分歧。



「國葬反對」（#安倍晋三の国葬に反対します以及#国葬反対等）這個標籤自8日起有人使用，近日成為熱門的搜尋關鍵字。

岸田宣布有關消息前，日本放送協會（NHK）同日較早時引述消息人士報道，執政自民黨內有聲音提出，考慮到安倍的功績，政府應以國葬送別對方。

政府認為，安倍生前是在任日子最長的首相，而且在內政及外交方面貢獻良多，包括推動日本經濟復蘇和帶領國家走出2011年311大地震陰影，以及發展以日美同盟為基礎的外交等，因此計劃透過秋天舉行國葬，展示大家不會屈服於暴力，和捍衛民主的決心。

此外岸田14日稱，日本可通過舉行國葬「展示我國不屈服於暴力、堅決徹底守護民主的決心，將向世界顯示繼承充滿活力的日本並開創未來的決心」。不過部份Twitter網民認為國費中一部份為國民稅金，這決定應徵求人們意見。

大阪一名關東煮店老闆告訴澎湃新聞稱，他不討厭安倍，但現在疫情仍持續、通脹令民眾苦不堪言，政府現在卻隨意使用民眾的稅款舉辦國葬，而不是用來民眾身上。此外他認為日本民眾生活長期艱難，也不是跟安倍完全無關，他曾兩次提高消費稅，對經濟無甚幫助，卻令民眾擔子愈來愈重。

日本在戰後只曾在1967年為前首相吉田茂舉行國葬，因此安倍將成為第二名獲這個待遇的前首相。而其他離世首相的喪禮安排，通常是由內閣和所屬政黨一同舉行，即合同葬，例如當局前年10月在東京為中曾根康弘舉行合同葬禮。

至於安倍晉三的外叔公佐藤榮作離世後，則以國民葬形式出殯，費用由內閣、自民黨及民間志願人士一同負擔。