英國鐵路工潮持續　司機工會公布七八月罷工時間表

英國火車司機工會ASLEF在7月14日宣布，鐵路企業薪酬未能就跟上生活成本上漲後，8間公司的火車司機將在7月30日罷工。另外，全國鐵路、海路與公路運輸工會（National Union of Rail, Maritime and Transport Workers，RMT）宣布除了7月27日，還會在8月18和20日罷工。



ASLEF旗下有8間公司，負責人惠蘭（Mick Whelan）稱：「我們不想罷工，罷工是談判失敗的結果」，但在保守黨政府領導下，工人工資在過去3年跑輸通脹，逼使他們採取行動。

Train drivers at 8 companies will strike on Saturday 30th July following ballot results earlier this week.



Details: https://t.co/0Ul9EcIYkG — ASLEF (@ASLEFunion) July 14, 2022

有14間公司參與的RMT則表示將會有約4萬人參與罷工，強調他們很重視工人生計和工作條件，揚言仍願意談判。