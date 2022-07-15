拜登訪巴勒斯坦晤阿巴斯　為修補關係「派錢」逾24億

美國總統拜登抵達巴勒斯坦，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。拜登會在訪問中東期間宣布向巴勒斯坦提供3.16億美元（約24.8億港元）的一攬子援助，以試圖恢復兩國關係，以及重新推動毫無寸進的以巴和平進程。



消息人士指出，一攬子援助將包括撥給東耶路撒冷醫院網絡的1億美元，以及2億美元用於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）。據悉，拜登還將宣布有以色列和巴勒斯坦參與的技術開發計劃，目的將是到2023年底在巴勒斯坦境內建立4G網絡。

拜登此前訪問以色列兩天，之後來到西岸與阿巴斯見面。拜登亦將到訪一間位於東耶路撤冷的醫院。

美國時任總統特朗普（Donald Trump）任內幾乎將所有對巴勒斯坦的援助叫停，完全站在以色列一方。他放棄美國數十年來支持以「兩國方案」解決以巴衝突問題的立場。拜登此行其中一個目的，為修補美國與巴勒斯坦的關係。

圖為2022年7月14日，美國總統拜登與以色列總理拉皮德在耶路撤冷一間酒店舉行聯合記者會。（AP）

此前以色列總理拉皮德（Yair Lapid）在拜登訪問耶路撒冷期間舉行的聯合新聞發布會上表示，猶太國家向阿拉伯國家伸出和平之手，並請求拜登將這一訊息轉達給沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特、阿曼和伊拉克的領導人們。此前媒體表示，美國拜登訪問該地區的一個目的是建立一個包括以色列和一些阿拉伯國家在內的聯盟。

拜登開始對中東的訪問，其專機7月13日下午降落在以色列本古里安機場。這是拜登任內首次訪問中東。他7月13至16日除出訪以色列之外，還將訪問約旦河西岸和沙特阿拉伯。美國政府發言人此前稱，拜登將與以色列總理拉皮德、阿聯酋總統穆罕默德・本・扎耶德・阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）等會面。