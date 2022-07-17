英國首席捕鼠大臣捲入首相爭奪戰　「她」自曝最大弱點：有4隻貓

長住英國首相府的英國第一貓Larry捲入政治紛爭，原因是一名呼聲很高的首相參選人7月15日透露自己或帶4隻貓搬進唐寧街10號。



前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）、前外相卓慧思（Liz Truss）、前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）和下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）15日出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論前，先參加由「保守黨之家」（Conservative Home）主辦的活動。

英國保守黨黨魁候選人7月15日在倫敦出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。（AP）

當被問及最大弱點是什麼時，辛偉誠認為努力工作和完美主義是自己最大的失敗，卓慧思則說是過於熱情，而博彩業賭盤最看好的莫佩琳，她指自己有4隻緬甸貓。

莫佩琳稱：「把牠們帶進唐寧街10號，可能會為Larry帶來某些挑戰。」

↓莫佩琳2016年帶貓辦公時，Larry回應：「很高興我的內閣有新成員」↓

Delighted to have a new member of my Cabinet — Larry the Cat (@Number10cat) September 14, 2016

作為「內閣辦公室首席捕鼠大臣」，Larry已在首相府住了10多年。它2011年、4歲因其捕鼠技巧而被選中，獲時任首相卡梅倫（David Cameron）任命。卡梅倫離任後，首相府換了新主人文翠珊（Theresa May）與約翰遜（Boris Johnson），Larry仍在首相府。

約翰遜7日宣布辭職時，Larry的Twitter帳戶同日推文「澄清一些事情」，稱：「第1，我不是約翰遜的貓。第2，像（過去）所有的首相一樣，他（約翰遜）只是唐寧街的臨時居民。第3，我是這裏的永久居民。當他最終離去，我會留下來。第4，是的，這一切很令人尷尬，但很快會結束。」