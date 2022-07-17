北馬其頓國會通過法國提案　為入歐盟談判掃除障礙

北馬其頓（North Macedonia）國會7月16日投票通過一項旨在解決與保加利亞的爭端、由法國斡旋的法案，為北馬盡快開啟加入歐盟的談判掃除障礙。



在經過3天的激烈辯論後，擁有120個議席的北馬國會16日對法國提案進行表決，最終以68票贊成獲得通過，主要反對黨馬其頓內部革命組織民族統一民主黨的議員則在投票前離開國會，以示抗議。

有關協議建議修改北馬其頓憲法以承認保加利亞少數民族，但未有要求保加利亞承認馬其頓語。而作為交換條件，保加利亞將允許北馬其頓開始與歐盟談判成員資格。

北馬總理迪科瓦切夫斯基（Dimitar Kovachevski）16日晚召開內閣會議後宣布，北馬其頓會在7月19日開始與歐盟的入盟談判。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）都在Twitter上向北馬其頓表示祝賀。

北馬其頓2005年成為歐盟候選國，但加入歐盟的談判因保加利亞與北馬在民族認同等問題上存有爭端而被推遲。保加利亞直至6月才放棄對北馬其頓與歐盟談判的否決權。