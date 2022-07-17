BA.2.75亞洲連環爆　繼日韓後　新加坡錄得2宗Centaurus輸入個案

新加坡衞生部7月16日稱，截至14日，新加坡新增兩個新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.2.75境外輸入個案。BA.2.75的綽號是Centaurus（半人馬座），但這並非正式名稱。



新加坡衞生部表示，兩名感染BA.2.75的病人最近都曾到訪印度，他們在新冠病毒檢測中得出陽性結果後，都有立即自我隔離。他們現時都已完全康復。

BA.2.75於5月初首見於印度，其後有近10個國家都出現個案，包括英國、美國、澳洲、新西蘭、德國及加拿大。

日本12日亦首度在神戶市確認BA.2.75確診個案。病人是一位40多歲女性。她6月24日因出現發燒等症狀求醫，之後確診。經基因排序確認，她感染的病毒株是BA.2系統的BA.2.75。她發病前14天並無離國，也未與曾外遊的人接觸，不能排除出現社區傳播的可能性。

韓國14日證實境內出現首宗本土個案。病人是仁川市的一名60多歲男子，7月8日發病，11日確診，目前在家中接受治療。當局進行基因排序後，確認他感染BA.2.75。防疫部門調查後發現，男子並無外遊紀錄，因推斷這個變異株或已在社區傳播。