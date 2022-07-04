疫情｜Omicron BA.5是迄今最壞新冠病毒？美國名醫解答

新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.5已在全球最少63個國家出現並正迅速傳播。美國著名心臟科醫生托波爾（Eric Topol）6月28日稱，BA.5是到迄今最壞的新冠病毒版本。



BA.5來勢洶洶，全球多地民眾憂慮由它引起的疫情會導致重症和死亡個案再大幅上升。截至7月1日，香港最少錄得63個Omicron亞型BA.4或BA.5本地感染個案，於社區發現的本地感染個案增加。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良7月4日表示，BA.5逐漸成爲主流病毒株。

台灣7月4日公布，未有證據顯示BA.4和BA.5已進入台灣社區，但當日新增112個BA.4或BA.5境外輸入個案。

英國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月22日，英國考文垂一名91歲長者接種新冠疫苗。（Getty）

「最壞的版本」

在BA.5侵襲下，民眾人心惶惶，托波爾解答民眾有關BA.5的疑問。托波爾6月28日在美國網上平台Substack發表文章，他介紹BA.5的特徵，並教民眾如何預防感染，但他指BA.5是到目前為止最壞的新冠病毒版本。

托波爾表示，BA.5的傳染力已提升，比其他Omicron亞型更強。他指新冠病毒的免疫逃逸（Immune escape）能力本來已強，而BA.5將這種能力提升至更高的水平。免疫逃逸是指病原體避開人體免疫系統攻擊、以重複或持續感染人體的能力。

他稱BA.4和BA.5衍生自Omicron另一亞型BA.2，Omicron亞型BA.1和BA.2之間的抗原距離（Antigenic distance），遠比原始病毒株與變異病毒株Delta、Beta、Gamma之間的抗原距離大，這就是導致BA.5免疫逃逸能力比較強的基礎。

他說雖然BA.5看來未導致住院率和死亡率顯著上升，但這有可能是因為很多人曾感染其他病毒株或已接種新冠疫苗，因此在交叉免疫（Cross immunity）的機制下受到一些保護。加上部份人可能因為覺得Omicron原始病毒株侵襲社區時造成的壞影響太驚人，認為相比之下目前的情況較好。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年6月22日，民眾到訪日本東京的淺草寺。（AP）

預防方法

托波爾表示，民眾可透過配戴高質量的N95或KN95口罩來預防感染BA.5，保持社交距離、保持通風和使用過濾空氣的設備也有幫助。他稱接種新冠疫苗加強劑也是預防方法之一，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，50歲以上人士接種第四劑疫苗，染疫後死亡率可降低14倍。