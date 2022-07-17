烏克蘭｜俄軍將加強行動　澤連斯基稱將反攻

俄羅斯7月16日指，俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下令烏克蘭境內所有俄方軍隊加強行動。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日稱會反攻，他指在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏方已成功解放部分被佔領的地區，並會逐步解放目前被佔領的其他地區。



澤連斯基抨擊俄羅斯散播謠言，令民眾被有關俄羅斯對烏克蘭發動大規模導彈襲擊的假新聞嚇壞。

烏克蘭軍事情報局發言人斯基比特斯基（Vadym Skibitskyi）於7月16日稱，俄羅斯軍隊正為在烏克蘭展開下一階段進攻做準備。

斯基比特斯基說：「敵軍確實在整個前線範圍有一定的活動......顯然（他們）現在正為下一階段的進攻做準備。」

他表示，烏克蘭不僅受到來自空中和海上的導彈襲擊，俄軍沿整條接觸線、沿整個前線範圍發動炮擊，並積極使用航空戰術和攻擊直升機。

烏軍稱，俄羅斯看來正重組部隊，以向由烏方控制、頓涅茨克（Donetsk）區內具象徵意義的重要城市斯拉維揚斯克（Sloviansk）發動進攻。

俄羅斯國防部新聞處7月16日發聲明稱，紹伊古已指示全方位加強俄羅斯武裝部隊的行動，以防止基輔對頓巴斯和其他地區的民用基礎設施及平民進行大規模襲擊。