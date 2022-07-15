烏克蘭4歲女慘遭俄導彈炸死　母斷腳重傷　事前1小時還自拍曬溫情

撰文：洪怡霖
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烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia）7月14日遭俄羅斯數枚導彈擊中，據報最少23人死亡，近50幢建築物損毀。烏克蘭國防部事後發布一段影片，顯示一名母親當日早上與其身患唐氏綜合症的4歲女兒在街上閒逛，還面露笑容自拍影片。惟1個多小時後，她在導彈襲擊中被炸斷腳受重傷，女兒更遭當場炸死。

烏克蘭國防部在Twitter發布的影片顯示，女童在街上推着嬰兒車蹣跚地行走，不時抬頭察看母親，母親則拿着手機，自拍自己和女兒的模樣，帶着微笑地攝下與女兒充滿溫情的時刻。

可是，附文卻稱：「俄羅斯7月14日對文尼察實施恐怖襲擊期間，一個名為莉薩（Lisa）的小女孩死於爆炸，她母親伊琳娜（Iryna）腿部遭扯斷入院。伊琳娜的社交媒體專頁捕捉到她女兒生命的最後時刻。」

英國天空新聞則指，莉薩全名是Lisa Dmitrieva。影片中，屏幕角落的實時時鐘顯示，這段影片於當地時間上午9時38分拍攝。而俄羅斯導彈上午10時50分擊中一幢9層高的辦公樓停車場，造成20人死亡，包括影片中的小女孩。

↓這對母女面露笑容、從幼稚園步行回家↓

一名聲稱是伊琳娜僱主的人在Facebook稱：「今天在文尼察，我們的職員Irisha Dmitrieva與她的小女兒身處炮擊的中心。女兒當場死亡，Irisha（人）在深切治療部，情況危殆。太多悲傷，太多眼淚，再沒有氣力」。

俄羅斯尚未就這次襲擊認責，但俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）負責人西蒙尼揚（Margarita Simonyan）引述軍方官員稱，由於窩藏烏克蘭​​納粹分子，文尼察一座建築成為襲擊目標。

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