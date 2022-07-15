烏克蘭4歲女慘遭俄導彈炸死　母斷腳重傷　事前1小時還自拍曬溫情

烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia）7月14日遭俄羅斯數枚導彈擊中，據報最少23人死亡，近50幢建築物損毀。烏克蘭國防部事後發布一段影片，顯示一名母親當日早上與其身患唐氏綜合症的4歲女兒在街上閒逛，還面露笑容自拍影片。惟1個多小時後，她在導彈襲擊中被炸斷腳受重傷，女兒更遭當場炸死。



烏克蘭國防部在Twitter發布的影片顯示，女童在街上推着嬰兒車蹣跚地行走，不時抬頭察看母親，母親則拿着手機，自拍自己和女兒的模樣，帶着微笑地攝下與女兒充滿溫情的時刻。

可是，附文卻稱：「俄羅斯7月14日對文尼察實施恐怖襲擊期間，一個名為莉薩（Lisa）的小女孩死於爆炸，她母親伊琳娜（Iryna）腿部遭扯斷入院。伊琳娜的社交媒體專頁捕捉到她女兒生命的最後時刻。」

英國天空新聞則指，莉薩全名是Lisa Dmitrieva。影片中，屏幕角落的實時時鐘顯示，這段影片於當地時間上午9時38分拍攝。而俄羅斯導彈上午10時50分擊中一幢9層高的辦公樓停車場，造成20人死亡，包括影片中的小女孩。

↓這對母女面露笑容、從幼稚園步行回家↓

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022

一名聲稱是伊琳娜僱主的人在Facebook稱：「今天在文尼察，我們的職員Irisha Dmitrieva與她的小女兒身處炮擊的中心。女兒當場死亡，Irisha（人）在深切治療部，情況危殆。太多悲傷，太多眼淚，再沒有氣力」。

俄羅斯尚未就這次襲擊認責，但俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）負責人西蒙尼揚（Margarita Simonyan）引述軍方官員稱，由於窩藏烏克蘭​​納粹分子，文尼察一座建築成為襲擊目標。