英國保守黨黨魁選舉：第2場電視辯論凌晨舉行　民調結果莫衷一是

英國保守黨黨首選舉第三輪投票當地時間18日舉行。當地時間17日晚上7時（香港時間18日早上2時）有第二場電視辯論。外界在注視候選人辯論表現同時，也在觀察他們的支持度，不過數個民調並無一致指出誰人支持度最高。



第二輪投票中英國前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）領先。連他在內，合計5人進入18日的第三輪投票。屆時得票最少者會被淘汰。惟目前誰最有勝算仍難確定，各項民調結果也不一致。

《星期日電訊報》稱獨立調查機構JL Partners對4,400多人進行的民意調查後發現，在2019年選舉支持保守黨的人當中，48%認為辛偉誠會是一位好首相。外相卓慧思（Liz Truss）和前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）分別以39%及33%，排名第二及第三。

英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）一項民調訪問過1,159名受訪者。結果顯示下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）以36%的支持度排第一，辛偉誠以24%排第二。莫佩琳與前任平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）的支持率均為12%，卓慧思則以7%排第五。

Conservative Home網站在一夜間對850名保守黨員進行的一項民調顯示，巴德諾克以31%領先，卓慧思以20%排名第二，莫佩琳以18%排名第三，辛偉誠以17%排名第四，董勤達以10%排名第五。

Conservative Home自稱是英國的獨立保守派新聞和分析網站。它是一個英國右翼博客網站，它支持保守黨但獨立於該黨。網站持有人是英國保守黨前副主席阿什克羅夫特（Michael Ashcroft／Lord Ashcroft）。