美眾議院議長佩洛西傳擬8月訪台　北京：後果自負

英媒7月18日引述消息稱，美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪問台灣。



根據英媒，6名知情人士透露上述消息。這將是25年來，美國會眾議院議長首次訪問台灣。

報道又指，佩洛西和她的代表團也將訪問印尼、日本、馬來西亞和新加坡，並會前往夏威夷的美國印太司令部總部。

佩洛西原定訪問亞洲，傳4月10日、《台灣關係法》立法43周年抵台。這消息傳出後，中方即提嚴正交涉，斥這是公然踩踏「一個中國」紅線，但由於確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），佩洛西延後訪亞之旅。

對於有關消息，中國外交部表示，中方已經多次就此表明嚴正立場，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，並指美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

北京方面要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西眾議長訪台，停止美台官方往來，停止製造使台海局勢緊張的因素，以實際行動履行美方不支持台獨的承諾。當局強調，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。