伊朗婚禮賓客鳴槍慶祝　子彈貫穿新娘頭部亡　槍手身份竟是他

伊朗發生一宗令人嘆息的悲劇，一對新人舉辦婚禮時，有賓客在現場鳴槍慶祝，怎料子彈竟然打穿新娘頭部，另外2名賓客同告受傷，遺憾新娘最終傷重不治。



24歲新娘萊海伊（Mahvash Leghaei）與丈夫在伊朗菲魯扎巴德（Firuzabad）舉辦一場婚禮派對，邀請很多賓客出席分享他倆的喜悅。本以為這是她人生中最幸福的一天，但現場瞬間變成了罪案現場。

雙方交換誓詞後，一名男賓客拿出獵槍對空中鳴槍慶祝，第1槍未有造成事故，接着他開出第2槍，子彈竟然貫穿萊海伊的頭部，2名賓客也遭流彈波及。

萊海伊即時倒地昏迷，眾人見狀連忙報警並將她送往醫院急救，無奈最後仍回天乏術。所幸2名遭流彈所傷的男賓客是輕傷。

It shot through her head and injured two other guests who have since recovered pic.twitter.com/uVRi3BIEoX — MassiVeMaC (@SchengenStory) July 18, 2022

開槍男子事後帶着獵槍慌忙逃離現場，警方很快便將他逮捕。經調查後，該名男賓客證實是新郎表哥。

伊朗和部分中東國家和地區在婚禮上有「鳴槍慶祝」的文化習俗，不過由於曾經造成不少悲劇，這項陋習已被伊朗列作違法行為，但仍有少數人不遵守法律。

萊海伊是一名社會工作者，她去世前幫助吸毒者克服毒癮。按照她的意願，受害者的家人已經將她的器官捐贈給3名受贈者，萊海伊的遺體現時已被埋葬在當地的墓地。