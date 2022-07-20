最多議員支持卻不受黨內歡迎？　最新民調辛偉誠或在最終投票慘敗

英國保守黨下議院1922委員會公佈第四輪投票結果，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）繼續以近20票的優勢領先其他對手。無意外他將在未來第五次投票中保持優勢，進入最終回合。但最新的民調指出，辛偉誠在最終投票將有機會遭遇滑鐵盧。



根據YouGov在7月19日公布的最新民調，發現在保守黨內的投票中，辛偉誠支持率為最低。不論他在最終決賽中對上前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt），外相卓慧思（Liz Truss），甚至是在第四輪投票中被踢出局的前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch），辛偉誠都會以近20點的距離輸給對手。

圖為7月14日，外相卓慧思在造勢大會中發言，外界猜測卓慧思將成為辛偉誠的最後大敵。（AP）

這對辛偉誠團隊來說不是一個好消息，也顯示到辛偉誠一直並非黨內最受歡迎的候選人，他只是在國會內有較多的支持。而且在一輪又一輪的淘汰賽中，選票有時並非投票希望當選的哪位，而是為讓誰落選而投票隨意一位。

因此，辛偉誠團隊與支持者要面臨決擇，要讓莫佩琳還是卓慧思成為自己的最終對手，在第五輪投票中「配票」讓其中一人取勝。

辛偉誠要選擇誰成為對手

按政見光譜而言，卓慧思是3人中最藍（保守）的一位，辛偉誠與莫佩琳均為中間派。黨員會傾向讓兩位分別代表溫和中間派及右翼保守派的候選人決勝負，因此卓慧思在第五輪的投票中勝算較大。

但這也是辛偉誠最不願意看見的結果：卓慧思自比為戴卓爾夫人（Margaret Thatcher），保守派的正宗，對辛偉誠擔任財相期間，加稅至70年來最高水平予以抨擊。

圖為7月17日，莫佩琳在倫敦出席BBC節目的一個訪問。莫佩琳若成功突圍，反而對辛偉誠有利。（AP）

相反若莫佩琳成為對手，由兩名溫和派的代表決勝負，便可淡化右翼保守黨員的選票力量，辛偉誠亦可憑着自己較優秀的知名度及經驗取得更多的選票。

在兩位爭奪第二名的女性較量中，卓慧思佔據優勢。因與莫佩琳相比，巴德諾赫支持者的選票更有可能投向卓慧思及辛偉誠。

隨着選情進入最後階段，這已不再是一場乾淨的比賽。誰會使用甚麼骯髒伎倆的八卦早已在國會議員的茶室中滿天飛，利用配票策略控制賽果讓自己處於更有利位置並不鮮見。且可肯定的是，這三人必然會為讓自己坐上英國領導人寶座，傾盡全力而戰。