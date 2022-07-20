Omicron｜BA.5傳播力強　堪稱「隱形病毒」　確診過也能重複感染

英國《獨立報》報道，Omicron亞型變異株BA.5成為多國主流毒株，不僅感染速度遠超其他變種病毒，還能讓人在幾周內、甚至每個月重複感染，被一些專家視為「迄今感染力最強的毒株」。英國倫敦帝國學院教授奧特曼（Danny Altmann）也直言，「這是一種隱形的病毒，可以躲過雷達進入（人體）」，即使曾經確診，也無法預防再度染疫。



奧特曼與同事博伊頓（Rosemary Boyton）共同投入研究，追蹤打過3劑疫苗，以及曾在Omicron疫情遭遇突破性感染的病例，並將結果發表在期刊《自然》。

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奧特曼指出，過去普遍認為，疫苗及確診能夠提供免疫屏障，各國如今卻經歷一波波的新感染浪潮，「與原始武漢毒株相比，大多數人即使接種3劑疫苗，對Omicron產生的中和抗體都降低了20倍。就算已經得過Omicron，我們也無法受到很好地保護，免於進一步感染。」

西澳州（West Australia）首席公衛官羅伯森（Andrew Robertson）也說，越來越多BA.2患者在4-8周內發展出2次感染，「幾乎可以肯定都是BA.4、BA.5。」

巴魯奇博士（Dr Dan Barouch）刊登在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的研究顯示，不論來自疫苗或確診的中和抗體，碰上BA.4、BA.5都會減少3倍，遠低於BA.1、BA.2。也就是說，即使疫苗覆蓋率高，或者曾確診人數很多的族群，仍可能出現感染激增。不過，他也強調，儘管BA.5逃脫免疫能力較強，疫苗還是可以有效預防重症。

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