歐洲熱浪︱英國民眾搶購雪糕風扇銷量急升　部份道路在高溫下變形

歐洲繼續受高溫天氣衝擊，英國、西班牙、葡萄牙、法國等都大受影響，據英媒7月19日報道，民眾在高溫下搶購雪糕與樽裝水，部份超市出現貨架空空如也的場景，也有道路抵受不住高溫變形。在西班牙、葡萄牙兩國，累計出現逾千宗與熱浪相關的死亡個案。



《倫敦旗幟晚報》報道，在熱浪之下，當地的風扇、雪糕、充氣泳池與漢堡都熱賣，其中連鎖超市韋特羅斯（Waitrose）的雪糕銷售額較去年升36%，連鎖百貨店John Lewis的風扇與冷氣設備銷售額更是按年升709%。

由於民眾熱烈搶購，部份超市售賣雪糕或樽裝水的貨架變得空空如也。

Heatwave leaves supermarket shelves empty as shoppers race to buy water and ice cream https://t.co/fguG6nlQS6 — The Independent (@Independent) July 19, 2022

Thank you @Tesco for accommodating our shopping to keep our 100+ staff cool on one of the hottest days,@AldiUK how do I make a complaint about a rude manager who made up his own rules limiting us to 2 packs when customers were leaving the store with over 5 in the trolley, pic.twitter.com/WsWYPgn7BU — Paul (@Cmorebutt6969) July 18, 2022

據英國氣象部門7月19日指，倫敦希斯路（Heathrow）錄得攝氏40.2度氣溫，是英國首次錄得40度以上高溫。

高溫也影響一些基建設施，據地方警察在Facebook上傳的圖片顯示，英格蘭東部劍橋郡有道路在高溫下變形。也有民眾在TikTok上傳有路面瀝青熱到融化的影片。

這場熱浪在歐洲多地更造成山火問題，包括在西班牙、葡萄牙與法國。據美國廣播公司（ABC）報道，西班牙與葡萄牙共錄得逾1,169宗與高溫有關的死亡個案。