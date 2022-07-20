安倍將成為戰後第二位舉行國葬的平民　日本國葬是什麼｜新聞教室

日本政府宣布，將預定9月27日在日本武道館為前首相安倍晉三舉行國葬。國葬是國家儀式的一種，代表國家對逝者的高度尊崇。日本國葬自明治時代確立，但在戰後數量大幅減少。非皇室成員舉行國葬的至今僅前首相吉田茂一位，安倍將會是第二位。



日本的國葬

日本古來天皇駕崩時，均會舉行大喪，但正式的國葬自明治時代才確立，把大喪納入國葬之列。根據當年的國葬令，除了天皇、皇太后、皇后等王室成員外，在國家建立豐功偉業者，在天皇特旨下都可享有國葬禮遇。因此在戰前，日本首相、左大臣（類似丞相）、元帥等逝世後都會舉行國葬，例如伊藤博文、東郷平八郎、山本五十六等。

但在戰後，由於舊日本國憲法失效，相關的國葬令亦遭取消。在皇室典範的規定下，僅餘天皇駕崩才能舉行大喪。因此在昭和天皇1989年駕崩後，日本舉行大喪，亦即國葬。

圖為7月12日，裝着靈柩的靈車離開寺廟，駛往東京政府區繞行後，將把骨灰送回家鄉。（AP）

除天皇外的兩次國葬

不過除了昭和天皇外，戰後日本亦舉行了兩次的國葬。第一次是昭和天皇的母親，貞明皇后。貞明皇后在1951年逝世，皇室決定舉行大喪。雖然名義上並不稱為國葬，但規模與儀式已等同國葬。

第二次的國葬在1967年舉行，前首相吉田茂逝世後，舉行國葬。吉田茂領導日本走出戰後困境，確立發展方向，為日後日本創造戰後經濟奇蹟奠下基礎。而他即使退任首相後，仍影響着日本政界發展，因此在死後，獲得了國葬的禮遇。

次國葬儀式

1975年前首相佐藤榮作逝世，日本為其舉行國民葬的儀式。與全由國家負責的國葬不同，國民葬僅由國家支付一部分葬費，再由政府及政黨等團體支付餘下費用。而這亦是日本戰後唯一一次的國民葬。

此後，歷任首相逝世後舉行的均是以「合同葬」的形式舉行。所謂合同葬同樣是次於國葬的儀式，由內閣、國會或所屬黨派，遺族等共同舉行，費用不牽涉國家公帑，這亦成為了歷任首相逝世時普遍舉行的葬禮儀式。除部分例外，如因洛克希德事件被捕而退黨的前首相田中角榮。

圖為7月14日，首相岸田文雄舉行的記者會。日本政府在20日決定為安倍舉行國葬。（AP）

安倍晉三的國葬

因此國葬舉行或否，除了是國家對其肯定的功勞以外，還有是國家是否需要出資的分別。2020年前首相中曾根康弘逝世，受新冠疫情影響葬禮儀式縮少，但仍被指需花費1.9億日圓（約1300萬港元），當中涉及巨額納稅人金錢，引起議論。

日本政府決定為安倍舉行國葬，意味日本政府需花大量金錢，有反對者認為安倍任內發生多次爭議事件，包括森友校園、賞櫻會等的醜聞，不值得安排國莽。