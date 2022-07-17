安倍晉三去世｜日媒：山上徹也致函博客信件內容曝光　暗示將動手

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良遇刺身亡。日媒17日稱，槍手山上徹也在行動前致函一名評論家，暗示自己會刺殺安倍晉三。



《讀賣新聞》17日稱，安倍晉三7日到岡山市發表演說，山上徹也亦有到場，但沒刺殺安倍晉三。報道指，山上徹也在前往岡山市演說會場途中，向一名男評論者寄出一封信件，他在信中暗示自己會刺殺安倍晉三。

報道稱，這封信是A4尺寸，信件內容是用電腦打印的。信中沒提及寄件人的姓名，但附有山上徹也與其母親及統一教簽署的協議，內容與退還捐款有關，協議紀錄山上徹也的姓名和當時的住址。

收件人是一名批評統一教活動的評論者兼網絡日誌作者。山上徹也在信中提及，他是網絡日誌的讀者，以及自己與統一教之間的恩怨已持續約30年。

山上徹也寫道，他也覺得痛苦，因為安倍晉三不是他真正的敵人，安倍只是現實世界中其中一個最具影響力的統一教支持者。但他指自己已無力去思考安倍晉三之死會帶來什麼政治意義和後果。

山上徹也被捕後對警方說，某宗教團體害他母親因捐款而破產，而安倍晉三與該團體關係密切，令他對安倍動了殺機。統一教日本分支11日在東京開記者會，承認山上徹也的母親是他們的教徒。