伊拉克北部遭砲擊最少9死　政府譴責土耳其施襲　土方否認

伊拉克7月20日表示，土耳其砲擊伊拉克北部城鎮扎胡（Zakho）的度假區，導致最少9人死亡、逾20人受傷。土耳其外交部20日否認土方施襲，並呼籲伊拉克政府不要發表受恐怖組織煽動性語言和宣傳影響的言論，指伊方應與土方合作，以揭發這一殘忍行為的兇手。



伊拉克官員20日對美聯社說，事發時有最少4枚砲彈擊中度假區。

報道稱，所有死者和傷者都是伊拉克公民。當地衞生部門表示，所有死者都是年輕人和兒童，包括一名1歲嬰兒。

伊拉克外交部發聲明指，施襲者公然侵犯伊拉克主權。伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）表示，這次殘忍的襲擊凸顯一個事實，就是伊拉克不斷要求土耳其不要軍事侵犯伊拉克領土和人民的生命，但被土耳其無視。卡迪米派出由外交部長侯賽因（Fuad Hussein）率領的代表團前往扎胡，並下令調查事件。

黎巴嫩燈塔電視台（Al-Manar）20日引述伊拉克國營傳媒稱，伊拉克將向聯合國安理會發出外交照會，抗議土耳其多次襲擊伊拉克領土。

土耳其外交部表示，土耳其準備採取一切行動，令真相出現。土方指，土耳其的軍事行動符合國際法。

扎胡的旅遊景點鄰近土耳其設立的軍事基地。土耳其常對伊拉克北部發動空襲，並派出突擊隊來打擊庫爾德工人黨（PKK）。