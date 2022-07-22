英國保守黨黨魁選舉　卓慧思黨內支持度擴大　領先辛偉誠24百分點

英國執政保守黨7月20日舉行黨魁選舉第五輪投票，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）和外相卓慧思（Liz Truss）打入最後兩強。英國調查公司YouGov於20日至21日進行的黨內調查顯示，卓慧思黨內支持度領先對手，而且優勢擴大。



YouGov於20日傍晚至21日早上，訪問730名保守黨員。調查結果顯示，卓慧思的支持率為62%，辛偉誠為38%。這較兩天前的20個百分點，呈現進一步擴大的趨勢。

值得留意的是，在上一次民意調查結果公布時，辛偉誠陣營稱他們有一定程度的領先勢頭，以及縮窄與她的差距，這次調查結果顯示的卻是相反的情況。

此外最新調查結果顯示，有15%的黨員稱不知自己將怎麼投。

在男、女以及那些投票支持脫歐的人中，卓慧思在所有年齡組中都擊敗辛偉誠，他唯人擊領先她的組別，是2016年選擇留歐的選民。這是一個驚人的逆轉，因在脫歐公投進行期間她是支持留歐，而他則支持脫歐。

這也標誌着，曾在五輪投票中處於領先地位的辛偉誠，在黨內民調中與卓慧思「調了位」，成為弱勢的一方。

民意調查還暴露保守黨內部的分歧。大約18%的人說卓慧思不可信，40%的人說辛偉誠不可信；42% 的人說他將是一個糟糕的領袖，而31%的人說她將是一個糟糕的領袖。

在20日舉行的黨魁選舉第五輪投票中，辛偉誠以137票繼續排行首位，在上輪投票排第三的卓慧思以113票反超越前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）升上第二位，將與辛偉誠對決。