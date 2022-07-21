美國CECC去信拜登敦促制裁律政司 林定國：企圖施壓只是徒勞無功

特區政府今日（21日）嚴厲譴責美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）企圖制裁律政司檢控人員，强調律政司檢控人員，依法辦事，處理案件不會因涉案人士的政治理念或背景而有偏差，批評美方政客干預香港事務及中國内政。



律政司司長、資深大律師林定國表示，以任何卑劣行徑企圖向律政司檢控人員施壓都是徒勞無功，他將與同僚團結一致，無畏無懼和不偏不倚地履行憲制職能。



政府發言人表示，律政司檢控人員嚴格按照國際慣例履行職責，根據法律及證據作出檢控，又强調本港是法治之地，有法必依，違法必究，沒有人能凌駕法律，審理案件不會因涉案人士的政治理念或背景而有偏差。發言人强調，維護國家安全是司法管轄區的內部事務，因此《國安法》在港實施不應受到任何形式的干預，指控美國政客干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際準則。

律政司司長、資深大律師林定國表示，以任何卑劣行徑企圖向律政司檢控人員施壓都是徒勞無功，他將與同僚團結一致，無畏無懼和不偏不倚地履行憲制職能。

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）上周二（12日）舉行「香港公民社會的解體」聽證會，並發表報告指自2019年6月，香港律政司已根據《港區國安法》以及與示威相關的指控，起訴最少2,944人，其中部分案件涉及侵犯人權，提及律政司司長林定國等16名與案件相關的刑事檢控專員，建議美國實施額外的制裁措施，委員會昨日（20日）把報告隨函去信美國總統拜登。