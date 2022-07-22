美國會暴亂最後一場聽證會　證人：伊萬卡曾勸特朗普譴責衝擊行為

美國國會7月22日繼續舉行公開聽證會，調查2021年1月6日國會遭衝擊事件，據證人講述，在事件發生期間，曾有多人勸喻時任總統特朗普（Donald Trump）公開譴責示威者的衝擊行為，包括其女兒伊萬卡（Ivanka Trump），特朗普未有聽從提議。



7月22日晚上舉行的聽證會，為國會衝擊事件一系列公開聽證會的最後一場。

據白宮前法律顧問希坡隆（Pat Cipollone）作證稱，在衝擊事件發生時，白宮內多人一直想着如何應對，時任白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）當時曾向職員稱「把伊萬卡帶來」，希望借助伊萬卡的力量去勸說特朗普，想辦法制止這次事件。

圖為伊萬卡2022年7月20日在丈夫庫什納陪同下，在紐約出席母親伊萬娜的葬禮（AP）

希坡隆又稱，當時有多人提議特朗普發出公開聲明，以阻止示威者的衝擊行為，他稱「很多人都建議，不止是我」，他談到當中包括伊萬卡、梅多斯、前白宮高級幕僚赫施曼（Eric Herschmann）等，他指不清楚伊萬卡與特朗普之間的私人對話，但相信伊萬卡希望有一個強烈的聲明來譴責示威者。

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）與梅多斯之間的短訊也在聽證會上曝光，他也提議特朗普譴責衝擊行為，在短訊寫道「他必須譴責這種狗屎（condemn this shxx）。盡快。國會警察的Twitter推文不足夠。」