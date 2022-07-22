拜登染疫｜偽造特朗普「贈慶」聲明廣傳　網民與媒體齊齊「炒車」

美國白宮7月21日公布總統拜登（Joe Biden）確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。Twitter上流傳美前總統特朗普（Donald Trump）發布的聲明，稱希望後者早日康復，因沒人希望賀錦麗（Kamala Harris）接任總統——不過這並不是真的。

「聲明」內文用上特朗普曾以「中國病毒」稱呼新冠肺炎的說法，又稱，特朗普說拜登是最差的美國總統，帶美國朝錯誤的方向走。不過有事實查核網站指出這並不是真的。

儘管這份「特朗普聲明」廣為流傳，連荷里活影星Kevin Sorbo都「中招」並在Twitter賬戶分享，又讓「迪士尼大力士」（Disney Hercules）這個詞成為Twitter「熱門關鍵字」——但美國知名的老牌事實查核網站Snopes稱這並不是真的特朗普聲明，並將它評為「虛偽不實」。

特朗普通常通過電郵向媒體發聲明，然後它們被發布到Twitter——它已不再允許這位前總統訪問及使用。特朗普在2021年1月6日美國國會大樓發生暴亂後數天內被一些社交媒體平台禁言。換言之，此後很多人會從二手來源（例如記者的推文）看到特朗普的真實陳述，這會讓「有心人」有機可乘，製作假的聲明並上載，成功誤導外界相信特朗普說了他其實沒說過的話。

Snopes稱曾收過特朗普的電郵聲明，但沒有關於回應拜登確診的這一封。它亦曾搜尋特朗普創立的社交平台Truth Social的賬戶，但沒有這個說法。

特朗普迄今仍未回應拜登確診新冠肺炎一事。