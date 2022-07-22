意大利提前大選　下屆政府或向右轉

意大利9月25日提前大選。由總理德拉吉（Mario Draghi）領導、橫跨左右光譜所組成的聯合內閣瓦解，象徵這個歐盟第3大經濟體的政治相對團結時光告終，下屆政府可能由一群民族主義者與中間偏右政黨組成，包括某些疑歐和親俄的人。



《華盛頓郵報》稱，中間派的德拉吉執政1.5年，憑藉擔任歐洲中央銀行長時建立起的聲譽，擴大意大利在歐盟的影響力，並有力地確保歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭採取強硬路線。

根據《紐約時報》，意大利面臨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹和爭取歐盟復蘇資金所需的改革等挑戰之際，目前民調顯示，那些強烈反對歐盟或崇拜俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的極右政黨最有可能獲勝。

右翼聯盟有誰？

希望在選舉中獲勝並組建下一屆政府的右翼聯盟包括由聯盟黨的薩爾維尼（Matteo Salvini）、兄弟黨的梅洛尼（Giorgia Meloni）、由前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）領導的力量黨。

報道指，意大利現時的選舉制度非常有利於強大的聯盟，這3個政黨目前看起來很團結，而包括民主黨在內的中左翼政黨則支離破碎。

羅馬國際社會科學自由大學（Luiss Guido Carli University）的意大利政治制度專家Roberto D’Alimonte稱「這是貝盧斯科尼和薩爾維尼讓政府倒台的真正原因」， 「讓中間派和左翼投票，這是最糟糕的時刻，（他們）無法一起組建一個具競爭力的聯盟。」