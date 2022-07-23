俄羅斯：未來幾天內讓烏克蘭出口糧食　雙方談港口安全態度謹慎

俄羅斯和烏克蘭7月22日分別與土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口糧食。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）22日指，會在未來數天內具備讓烏克蘭恢復出口糧食的條件。



正在伊斯坦堡進行訪問的紹伊古表示，「基輔當局應保障烏克蘭水域安全，包括排除水雷的行動」。

他稱在該市簽署的兩份文件，一份是解決俄羅斯糧食和化肥供應國際市場的問題。另一份文件是制定出烏克蘭農產品從黑海港口運出的規則。他說：「第二份文件主要是俄羅斯提出的關於商用船隻通過人道主義通道安全進出烏克蘭控制的黑海港口規則」。

他在接受「俄羅斯24」電視台採訪時說：「為出口穀物烏克蘭港口排雷開通航道的時候，俄羅斯承諾不會利用這種機會攻擊」 。

他說：「期望兩份文件規定得到實施，為解決全球食品安全的問題貢獻力量」。

紹伊古在俄方簽署協議後稱：「今天，我們具備這個程序（恢復糧食出口）所需的所有先決條件和所有解決方案，可在接下來的數天內開始。」他表示，各方不僅談論恢復烏克蘭港口農產品的出口，還談及俄羅斯港口農產品和化肥的出口。

烏克蘭則對協議持謹慎態度，擔心俄羅斯會不遵守協議。美聯社23日稱，烏克蘭外長庫列巴說：「我會祈求它（協議）會奏效，祈求船能把糧食運往世界市場、糧食價格會下降、民眾會有食物吃。但我非常謹慎，因為我不信任俄羅斯。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則指，他不會因達成協議而開香檳慶祝。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與庫列巴的看法一致。澤連斯基表示：「每個人都清楚，俄方可能會發起一些挑釁、試圖令烏克蘭和國際社會的工作失去信譽。但我們相信聯合國。」

英國廣播公司（BBC）23日稱，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）承認，如俄羅斯違反協議，聯合國沒法懲罰俄方，但他指若俄方真的這樣做，就會是一個絕對不能接受的醜聞，整個國際社會將作出非常強烈的反應。