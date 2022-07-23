新冠肺炎︱日本增19萬確診續創新高　重症人數升　韓國疫情同升溫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞系BA.5在多國四處蔓延，日本單日確診人數7月22日新增逾19萬個病例，數字再創新高，為連續第3天刷新歷史記錄。除此之外，日本重症人數亦在1個月內飆升。



日本22日新增195,160人受感染，連續3天創新高。政府22日同時進一步放寬防疫政策，提出把密切接觸者隔離時間從7天縮短至5天。

日本國立傳染病研究所估計，BA.5幾乎完全取代BA.2成為主流病毒株。而根據內閣官房21日公布的數據，有8個縣的病床使用率達50%以上。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年6月22日，民眾到訪日本東京的淺草寺。（AP）

《時事通信社》引述專家指，認為Omicron只會引發輕症是錯誤認知。厚生勞動省統計數據顯示，6月22日重症患者為36人，由於6月底感染人數迅速增加，2週後人數增至68人，7月22日增至191人，相當於是一個月內飆升5.3倍。重症患者大多是50歲以上人士，亦有未滿10歲的兒童。

厚生勞動省疫苗小組會22日同意啟動準備工作，今年秋季後會採用針對Omicron的疫苗實施包括第5劑在內的追加接種。

韓國疫情升溫

除日本外，韓國疫情也急速升溫，在23日新增68,551宗確診，與前一天、22日的新增68,632宗確診相若，但與約一個月前的6月24日相比，則是激增9.5倍左右，當時僅7,218人確診。重症患者23日新增140人，連續第3天超過100人，22日有130名重症患者，21日有107人。

至於在另一國家新西蘭，當地衞生部22日指全國過去7天新增64,780宗病例，另有26人在過去24小時內死亡，死者均為60歲以上。

新西蘭3月經歷前一波疫情高峰時，單週死亡人數最高為115人。而截至7月16日的7天內，全國死亡人數為151人。