長新冠｜難病纏身患者尋求「洗血」治療　花光積蓄仍未見效

一批新冠肺炎痊癒後，卻患上了「長新冠」陷於生活困難的人，正嘗試着一種新的治療法，以「洗血」方式「洗走血液中的阻塞物」以改善循環系統，希望治癒病情。然而有人花光了所有積蓄卻沒任何效果，專家亦警告相關治療無任何實證。



部分患上新冠肺炎痊癒的患者，得到了長新冠，即新冠後的一連串慢性症狀。這些症狀因人而異，有些數星期後自然好轉，但有些卻持續一年以上而且未見好轉。其中包括腦霧無法集中精神，無力、經常氣促及噁心等。他們接受檢查卻未發現心肺有問題，讓醫療界大為不解。

長新冠的其中一個理論，是新冠患者普遍出現凝血問題，即使炎症已消除，血液高凝狀態會阻礙微循環，繼而導致身體異常。因此外間開始出現單採術或「洗血」，去除這些不純及阻塞物。

圖為2020年6月，巴西里約熱內盧，正接捐贈血漿以治療新冠肺炎。圖為示意圖。（Getty）

單採術是一種通過分離患者中的血液，有選擇地去除體內致病的物質，再輸送回體內，通常用於治療血脂疾病。

然而這種治療未經證實與治療長新冠有用，且非常昂貴。一名在荷蘭的女性前塞浦路斯花了1.5萬歐元（約12萬港元）進行洗血治療，同時進行了高壓氧、注射維他命等各種療法，花光了大部分積蓄，症狀卻沒有任何改善。另一名同樣患上長新冠的英國商人，同樣前往了德國進行洗血治療，花了7000英鎊（約6.5萬港元），症狀同樣沒任何改善。

英國利兹大學血管生物學教授Robert Ariens表示，現時無法確定新冠肺炎是造成血液中微凝塊的因，也沒法證明洗血能夠清除及防止凝塊出現。且接受單採治療及抗凝療法均有風險，現階段採取相關方法治療長新冠並不可取。