卓慧思會是「戴卓爾夫人2.0」？保守黨重磅人物：別鬧了

1983年，年僅7歲的卓慧思（Liz Truss）在校內模擬選舉中扮演英國第一名女首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher），結果連一票都沒有。40年後，她再次以「鐵娘子」之姿競選英國保守黨黨魁及首相。



她與戴卓爾夫人拍出相似的照片，做出類似的穿戴，但不喜歡別人拿她與戴卓爾夫人比較。堅稱自有主張的她，政綱卻被指「抄功課」，她的支持者仍認為她是「小戴卓爾」，可在經濟動蕩，以及俄烏戰爭帶來的不確定性中，帶領國家前行，但不少黨友不這麼認為。

英國執政保守黨黨魁之爭進入白熱化階段，由前財相辛偉誠（Rishi Sunak）硬撼外相卓慧思。後者被指是戴卓爾夫人的「忠粉」，由此希望可以像對方一樣在歷史上留下個人一筆，不過她的稅務政綱就被指不切實際，甚至有保守黨一些重量級人物認為，假如戴卓爾夫人仍然在生，就肯定不會推出這些政策。

現年46歲的卓慧思出生於牛津，父母分別是數學教授和護士。有趣的是，她童年時由家人帶着去參加反核及戴卓爾夫人示威，並高叫要求對方下台的口號。卓慧思的高中時代在利茲（Leeds，又稱列斯）一間公立學校度過，之後考入牛津大學，攻讀哲學、政治與經濟學，期間一度加入中間路線的自由民主黨，主張廢除君主制。

她畢業後曾為蜆殼（Shell）石油公司及大東電報局（Cable and Wireless）擔任經濟師，之後加入中間偏右智庫組織，逐漸參與保守黨政策和宣揚戴卓爾夫人的自由市場觀點。

卓慧思在2010年首度晉身國會，而英國在2016年脫歐公投期間，她雖然屬於留歐派，但仍獲首相約翰遜（Boris Johnson）重用，先後出任貿易大臣及外相，並獲脫歐派同儕的支持。

卓慧思在烏克蘭問題上採取對俄羅斯強硬立場，為她贏得不少分數。圖為她7月19日在首相府出席政府內閣會議。（AP）

俄羅斯入侵烏克蘭至今，卓慧思一直主張對莫斯科採取強硬立場，並支持對俄實施多項制裁，為她贏得好感，在保守黨內閣的支持度保持高企，因此在今次黨魁之戰中，不少人認為她最終可以從後趕上，擊敗辛偉誠，令她繼戴卓爾夫人和文翠珊（Theresa May）之後，英國第三位女首相。

當然，要贏得大家的信任，就不是只靠支持度，政綱才是重點。卓慧思提出增加國防開支，同時大減稅制的政策獲保守黨內右翼疑歐派的支持。不過三名在戴卓爾夫人執政時代擔任閣員的保守黨重量級人物，包括時任海外發展大臣、「末代港督」彭定康（Chris Patten）、時任財政部首席秘書拉蒙特（Norman Lamont）、時任蘇格蘭事務大臣聶偉敬 （Malcolm Rifkind）都持相反態度。

他們都指出，戴卓爾夫人一直都堅持先減財赤再減稅，聶偉敬指出，戴卓爾主義是透過產生更多盈餘的經濟增長，或是削減公共開支實施減稅，更直言，戴卓爾夫人肯定對卓慧思的增加借貸以減稅的計劃深感不滿。

戴卓爾夫人（右）是英國首名女首相，她執政十一年期間，推行戴卓爾主義政策，而她的不妥協作風，為她贏得「鐵娘子」稱號。圖為她1985年訪問白宮，與時任總統列根會面。（AP）

辛偉誠亦批評卓慧思的減稅大計不道德，警告通脹或進一步增加，推高按揭息率，打擊經濟。卓慧思的發言人強調，有關減稅措施是對勤奮工作民眾的獎勵，令他們可以保留更多辛勤得來的收入。

英國首相繼任人誰屬，將在9月5日揭曉，假如卓慧思成功上台，緩和熾熱的通脹問題肯定是國內政策的首要工作，而在對外方面，相信她會秉乘一貫的強硬立場，成為另一名「鐵娘子」。