英國保守黨魁選舉｜辛偉誠被指離地　決戰卓慧思面臨兩大挑戰

英國保守黨黨魁選舉進入最後階段，首相寶座將由前財相辛偉誠（Rishi Sunak）與前外相卓慧思（Liz Truss）競逐。辛偉誠受到保守黨內國會議員的歡迎，在前幾輪投票一路領先，但調查顯示他在全體黨員中的支持度不高，此將不利他競逐黨魁。英媒指他正面臨兩大挑戰，包括外界對他擔任財相期間加稅的質疑，以及如何改善「離地」形象。



42歲的辛偉誠擁有亮麗的履歷，他畢業於英國牛津大學，在美國史丹福大學取得MBA，之後曾到高盛投資銀行任職分析師，又做過對沖基金合夥人，然後於2015年投身政界，曾任地方政府副部長、財政部首席秘書，並於2020年擔任財政大臣。

他出任財相時，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間推出價值數十億英鎊的支援計劃，向被迫放無薪假的員工提供援助及保就業，因此贏得掌聲。保守黨大多數人也對他長期支持英國脫歐表示歡迎。

英國前財相辛偉誠7月15日在倫敦出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。（AP）

辛偉誠從政之路平步青雲，但要拜相面臨阻礙，調查顯示辛偉誠在最終投票將有機會遭遇滑鐵盧。

英媒便指辛偉誠正面臨兩大挑戰，其一是外界對加稅的質疑，保守黨內其他人對他提高英國稅收至數十年來最高水平表示不滿，辛偉誠必須克服相關指責。

其二是形象問題，在近月的輿論中，辛偉誠被指不知人間疾苦，這些都不利他爭取民心或基層黨員的支持，他之前曾因被拍攝到手持價值180英鎊咖啡杯，又或穿上一雙Prada鞋到建築工地而被指「離地」。

英媒2020年7月報道時任財相辛偉誠擁有一隻價值180英鎊的咖啡馬克杯後，有人在Twitter註冊名為「辛偉誠的馬克杯」的帳戶。（Twitter@MugRishi）

除了名牌服裝和高價咖啡杯外，辛偉誠也遭翻舊帳，在一段2001年英國廣播公司（BBC）播出的陳年記錄片中，辛偉誠當時受訪稱自己沒有工人階級朋友，亦遭人話柄。他宣布角逐英國首相後，相關片段在社交媒體熱傳，他當時稱：「我有貴族的朋友，我有上流社會的朋友，我有朋友是工薪階層，好吧，沒有工人階級」。

英媒指，黨內有人憂慮他富有的背景，或會令保守黨在2024年大選上遭工黨針對，有兩名保守黨議員又認為，一名被拍到手持價值180英鎊咖啡杯的政治人物難以吸引許多選民。

調查機構YouGov助理總監英格利希（Patrick English）則認為，辛偉誠的冷漠形象導致他在選民中的受歡迎程度較低，但他在管理經濟方面的經驗，其實是可以幫助他扭轉局面，「無人向公眾獻上計劃，無人在說他們會如何解決問題...... 所以若他能做到這一點，他的形象問題就再也不重要了。」