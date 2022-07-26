彭麗媛會見印尼總統夫人　欣賞音樂學院師生表演《漁舟唱晚》等曲

中國國家主席習近平夫人彭麗媛7月26日在北京會見訪華的印尼總統夫人伊莉亞娜（Iriana Widodo）。兩國元首夫人共同欣賞中國音樂學院師生帶來的民樂表演。



根據央視新聞，彭麗媛在釣魚台國賓館歡迎伊莉亞娜陪同印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）來華訪問。

彭麗媛表示，中國與印尼互為重要鄰邦，兩國人民友誼源遠流長，兩國關係近年日益密切，民間交往十分熱絡，印尼是中國遊客喜愛的第二大旅遊目的地國，期待雙方有關領域交流不斷加深。

伊莉亞娜則指，十分高興在北京再次見到老朋友，感謝習近平與彭麗媛熱情接待，歡迎更多中國遊客到訪印尼，祝願中國印尼長久友好。

欣賞民樂表演

兩國元首夫人共同欣賞中國音樂學院師生帶來的民樂表演，包括古箏演奏的《漁舟唱晚》、中國傳統民族樂器「阮」和女聲獨唱改編的印尼經典民歌《船歌》。

報道指，彭麗媛向伊莉亞娜介紹中國傳統民族樂器的悠久歷史和演奏技法的藝術特色。伊莉亞娜讚歎中國器樂演奏藝術之美，表示在北京聽到中國青年藝術家們演繹印尼歌曲，令她十分感動。

彭麗媛說，音樂無國界，中印尼兩國文化相近，希望文化交流互鑑為增進雙方友誼發揮更大作用。